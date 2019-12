Tuesday, 17 December 2019, 12:21 HKT/SGT Share:

來源 朗華國際集團有限公司 朗華國際控股股東增持集團8,518,000股股份 充分顯示控股股東對集團多元化業務發展策略的信任和支持

香港, 2019年12月17日 - (亞太商訊) - 朗華國際集團有限公司(「CBG」,連同其附屬公司統稱為「集團」;香港交易所股票代號:8026.HK)近日獲悉,集團控股股東張春華(「張先生」)通過Brilliant Chapter Limited 由12月2日至12月12日以每股平均價0.721港元增持集團8,518,000股股份,令其持股量增加至832,601,294股,約佔集團股份總數的57.38%。控股股東是次增持集團股份充分反映其對集團的發展前景充滿信心。



集團一直積極尋求多元化發展,其業務涵蓋珠寶貿易和零售、貸款業務及醫藥和保健產品業務等不同領域。近期,集團擬與獨立第三方成立合營企業、進一步把集團業務擴展到銀行業務領域,在哈薩克斯坦為客戶提供多元化銀行服務,並預期於二零二零年中期開始營運。這是集團基於其已發展成熟的貸款業務的進一步延伸,擴大集團為客戶提供的服務範圍,並大幅提升CBG的市場價值。



是次控股股東張先生增持集團股份,充分顯示了其對集團多元化業務發展策略的信任和支持,並相信集團的戰略性業務重組能夠擴闊集團收入基礎的多元性、有利於其長遠發展,最終為集團股東帶來最大利益。



關於朗華國際集團有限公司

朗華國際集團有限公司(「CBG」)於 1999年在開曼群島註冊成立,並於2000年3月在香港聯合交易所GEM 上市。自2018年以來,CBG致力於進行業務重組,以擴闊收入基礎的多元性。集團業務遍佈珠寶貿易和零售、貸款業務以及醫藥和保健產品業務。





