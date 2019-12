Tuesday, 17 December 2019, 11:28 HKT/SGT Share:

來源 衍生集團(國際)控股有限公司 衍生成功打造首家GMP等級的生產基地 以專注婦女和兒童健康食品及保健品為主

香港, 2019年12月17日 - (亞太商訊) - 衍生集團(國際)控股有限公司(「衍生」或「集團」;股份代號:6893)一直致力於科研及發展「藥食同源、健康之源」概念的大健康產品。近年更進駐廣東省雲浮市雲城區建立衍生健康醫藥產業園,經過集團努力的建設管理,現已成功將產業園打造成專注婦女和兒童之GMP等級健康食品及保健品的生產基地,預計於2020年投產,為現代健康產業作出示範。



衍生大樓正門



衍生健康醫藥產業園佔地廣闊,興建面積達72,680平方米



衍生健康醫藥產業園興建面積達 72,680 平方米,生產劑型包括顆粒沖劑、破壁粉劑、膠囊劑、片劑、口服液及膏方等。全投產的年產能達30億人民幣,兼備接受外品牌委託加工生產(OEM)及受委託研發設計生產代工策劃(ODM)的角色,服務範疇包括研發、配方設計、產品備案、生產加工及產品檢驗。值得一提的是,集團的多元化生產模式引進了國內外先進的生產加工設備,有多條可作全自動生產包裝的流水線;而標準化的生產流程及成熟的工藝配方促進了各類產品劑型和規格的誕生。集團在香港已成功取得超過100個中成藥(HKC)註冊藥號及行業領先的配方清單,其專業地位已備受肯定。



另一方面,衍生健康醫藥產業園根據工業旅遊團體的不同特點開發了參觀考察、商務洽談、交流學習、學子實踐及健康體驗等多元化的參觀線路,讓參觀者親眼目睹高品質產品的生產流程,同時讓他們認識彭祖養生文化及彭氏名人的歷史文化,真切感受中醫藥文化的深厚底蘊 。



衍生集團主席彭少衍先生表示: 「集團看準了國內大健康產業的發展潛力,早著先機投放資源創建衍生健康醫藥產業園;經過近年的努力,產業園的生產規模已走上高質量發展軌道。衍生打造國內一流婦兒健康產業鏈的初衷始終不變,未來,衍生將繼續秉承『藥食同源、健康之源』的理念來為婦女及兒童生產高質素的保健品,為中國人的健康福祉而不懈努力。」



關於彭祖養生保健



彭祖,先秦道家先驅之一。名籛字鏗,又稱彭鏗,陸終第三子,被譽為“東方養生智慧的代表”,可謂是“養生鼻祖”。孔子對他推崇備至;莊子、荀子、呂不韋等先秦思想家都有關於彭祖的言論。《莊子·刻意》曾把他作為導引養形之人的代表人物。屈原的《楚辭·天問》中還記載“彭鏗斟雉帝何饗,受壽永多夫何求長?”,意思是他善於食療,所以壽元悠長。彭祖從理論與實踐的結合上樹立了養生長壽的楷模。衍生集團將彭祖養生理念進行承源開流,融“藥食同源”和“養生文化”綜合展示彭祖為代表的中華中醫藥文化、中醫藥養生及產學研一體化等方面內容。



有關衍生集團(國際)控股有限公司

衍生集團(國際)控股有限公司(股份代號:6893)為專注於開發兒科保健品、中成藥、及中醫相關的健康項目。 集團於1996年成立,業務遍及中國内地、香港、澳門、台灣及東南亞等地區,積極達致品牌及產品多元化發展,照顧婦幼兒的健康需要。



品牌開發

集團目前有16個自家品牌,加上8個代理品牌,涵蓋一系列保健產品、護膚產品、個人護理產品、以及纖體產品。除了創造及發展自家品牌,集團不斷從各地引進優質品牌以滿足消費者需求。



保健及營養品

- 衍生*

- 衍美*

- 太和堂*

- 雙龍*

- 草本家族*

- 草本大王*

- 植物大王*

- KIDS JOY*

- 乖寶貝*

- I love BB*

- 脫苦寶*

- 延生*

- 龍子牌*

- 神之傳*



家居產品

- 安高*

- 殺菌王*

- 滋源

- 澳雪

- 櫻雪

- 立志美麗

- 花世界

- 芭菲

- 滋采

- 閃新



兒科保健

集團於2016年4月引入豐盛控股(股份代號:0607)為第二大股東,成立合營公司,從事兒科醫院、兒科保健中心等保健業務,策劃在中國內地、香港及亞洲地區開業,並同時销售衍生品牌產品。



製藥

集團旗下太和堂製藥(香港)有限公司,持有中成藥製造商牌照,提供保健藥品及食品的先進生產及檢驗設備,並擁有多個中成藥註冊編號。展望未來,集團將繼續擴展生產基地及設備,尋求及收購合適製藥廠。



電子商務

透過旗下衍輝國際控股有限公司,集團現正積極發展跨境電子商貿業務,接觸全國各省消費者,與多家電商平台簽訂合作夥伴協議,又與主流母嬰網站緊密合作,為集團擴大其在中國之地域市場滲透。



新聞垂詢:

縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 電話:+852 2864 4834 電郵:vicky.lee@sprg.com.hk

葉斯慧 電話:+852 2864 4862 電郵:alice.yip@sprg.com.hk

關佩盈 電話:+852 2114 4109 電郵:kelly.kwan@sprg.com.hk





Dec 17, 2019, 11:28 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2019 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network