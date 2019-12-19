Tuesday, 17 December 2019, 11:10 HKT/SGT Share: 慧聰集團：站在產業互聯網“風口”上順勢而為

香港, 2019年12月17日 - (亞太商訊) - “現在是產業互聯網的最好時代，也是慧聰迎風而上的關鍵時刻。” 近日，慧聰集團副總裁洪超然在2019雪球嘉年華大會上表示。在雪球嘉年華舉辦的上市公司評選中，慧聰集團被授予2019年度港美股影響力公司榮譽。







2003年就登陸港股的慧聰集團，在2018年迎來劇變。2018年，慧聰集團營收增長185.8%，達到105.83億元，成功破百億。從10億規模到破百億，慧聰僅用了三年時間。營收的增長還只是表面現象，背後的本質，是慧聰集團在垂直行業深耕多年之後終於迎來產業互聯網的風口。站在風口上的慧聰集團，即將順勢而為，開啟屬於自己的黃金時代。



佈局產業互聯網 三年營收增長超10倍



三年時間，營收增長超10倍，背後的最大驅動力是產業互聯網。



慧聰業務上的轉型其實從2017年就已經開始，慧聰集團新任董事會主席劉軍上任之初，花了三個月時間梳理公司業務，最後確定了新的願景“成為中國領先的產業互聯網集團”，方法則是“用互聯網和資料賦能傳統產業。“



隨後對組織架構進行調整，形成三大事業群：科技新零售、平臺與企業服務、智慧產業。



2018年慧聰集團營收首次破百億，全年實現營收105.8億元，其中智慧產業事業群貢獻了87%的營收，平臺與企業服務和科技新零售則分別貢獻6.9%和5.3%。



智慧產業事業群代表了公司在產業互聯網方面取得的成績，其中集中了公司在多個垂直行業的佈局，包括：中模國際、棉聯、買化塑、中國服裝網、兆信股份。分別面向建築、棉花、化工和服裝四個垂直行業，兆信股份則是一家物聯網解決方案提供商。



買化塑是慧聰集團旗下公司，主要從事化工橡膠產品交易，目前年交易規模已突破數十億元，並且做到了對化工橡膠產業鏈近100萬家企業的覆蓋。



棉聯是棉花行業B2B電商，目前年交易規模也突破數十億元。中模國際則致力於利用互聯網、大資料、智慧設備及物聯網技術改造傳統模架供應鏈，打造建築模架行業物資銀行。



這三個行業共同特徵是，交易規模巨大，有著極高的天花板。如果持續深耕，未來會迎來收入的井噴。



另外兩個事業群中平臺與企業服務事業群以慧聰網為主；科技新零售事業群則以中關村線上為依託。



值得一提的是科技新零售事業群，主要是以中關村線上為依託，以SaaS等互聯網工具聯結中小零售商。有望繼智慧產業事業群之後成為公司新的增長極。



通過這三個事業群，慧聰集團實質上扮演了資訊服務、資料服務、交易服務的提供者角色。



慧聰的“三級火箭”模式



慧聰集團的發展模式，可以用公司自己提出的“三級火箭”來解釋。



在今年8月召開的“2019中國產業互聯網峰會（大亞灣）”上，慧聰集團董事會主席劉軍提出了公司在產業互聯網佈局中的“三級火箭”列陣。



其中，一級火箭是指支持六條垂直跑道(中關村線上、中模國際、兆信股份、棉聯、買化塑和拿貨商城)，慧聰集團充分賦能垂直跑道，設立機制支持獨立發展，用"投資+孵化"助力垂直跑道起飛；二級火箭是慧聰網，慧聰集團的最終騰飛靠慧聰網，慧聰網對行業積累了深厚經驗，隨著來自小米、百度的高管不斷加入，更加深了慧聰對互聯網領域的認識，攜手中小企業共同發展，慧聰網將打造中小企業的SaaS應用場景；三級火箭是金融科技，憑藉多年服務B端客戶經驗，慧聰認識到先有交易場景，而後才有資料沉澱，基於大資料開展金融科技，賦能小B,還原中小企業畫像，發展中小企業供應鏈金融。



慧聰這幾年在產業互聯網方面的佈局主要是圍繞一級火箭展開的。2015年慧聰在集團內部孵化出了買化塑，2018年先後出資控股棉聯和中模國際，用投資的方式佔領了這兩大賽道。2017年與2018年業績的爆發，證明"投資+孵化"的佈局收到了成效。



第二級火箭是慧聰網。事實上慧聰集團一直對慧聰網寄予厚望。2019年慧聰網會員數和現金流均實現了較快增長，40%的會員集中于珠三角地區。根據2018年統計資料，廣東省個體工商戶和私營企業數量就突破了1000萬戶，民營經濟增加值達5.26萬億元。工業企業規模以上新增8439家，規模以上企業超5萬家。慧聰的目標就是用SaaS聯結這些中小企業，為其賦能。



第三級火箭落腳點是資料，國信證券研報將其稱為B2B2.0，不僅切入資訊流，還切入物流和資金流。資訊流撮合供給與需求，物流處理運輸，資金流則為企業提供包括融資、墊資、保理等資金需求。這樣一來，資料就有了全新的價值。目前公司資料業務占比還比較小，未來能否成為成長速度最快的板塊呢？





Dec 17, 2019, 11:10 HKT/SGT

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