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來源 牛車水-金聲 公民諮詢委員會 ‘金鼠當先迎新春, 萬象更新福滿城’，2020年新加坡牛車水春節慶典 傳統粵味過新春，視聽美食迎鼠年

新加坡, 2019年12月16日 - (亞太商訊) - 新加坡牛車水喜迎2020年新春佳節，舉辦了一系列備受期待的牛車水農曆新年亮燈活動，將在鼠年大放異彩。 2020年牛車水的春節慶典由牛車水-金聲公民諮詢委員會組織策劃，並得到了新加坡旅遊局的支持。 2020年1月4日，牛車水農曆新年慶祝活動開幕典禮與亮燈儀式開始，直至2020年2月22日結束。本次活動主題為“金鼠當先迎新春, 萬象更新福滿城”，牛車水-金聲公民諮詢委員會邀請所有新加坡人和海外遊客參加節日狂歡，為新的一年拉開序幕。







從文化藝術愛好者到熱愛傳統美食的美食家，以及追逐節日歡慶氣氛的普羅大眾，為期近兩個月的慶祝活動必將讓人們目不暇接、流連忘返、樂在其中。



牛車水農曆新年亮燈活動在主要街道上，活動主辦方製作了大量的精美手工燈籠。這裡游客可以看到十二生肖中聰明機智的巨型老鼠花燈在市中心高處引領人群。街道兩旁將佈置188盞精心製作的，穿著中國傳統服飾的老鼠燈，其中包括5盞特製的工藝老鼠花燈。這些燈籠將被陳列在花園橋上，供遊客觀賞拍照。按照“金鼠當先迎新春, 萬象更新福滿城”這一節日主題，牛車水的主要街道上處處皆燈景，街道上有圓寶燈、橘子燈、鞭炮燈、捲軸燈、紅包燈、甚至是玉笙燈，抬眼可見充滿活力的金幣懸掛燈籠。美麗的花燈象徵著繁榮與財富，燈色花影點綴著街道，讓壯觀的城市更具魅力。



本次活動還包括特別策劃的“粵味”文化展示，包括牛車水最優秀的廣東表演藝術以及傳統美食。全新的“美食與文化之旅”活動，在牛車水美食中心舉辦令人垂涎的粵菜美食品鑑會。 2020年1月11日至12日，第十三屆牛車水新春國際獅王爭霸邀請賽將在人民劇院舉行，這將是該活動首次在室內舉行，可以容納更多觀眾。劇院還舉行傳統獅城粵劇曲藝迎春展繽紛表演，讓觀眾近距離觀賞古老藝術，加深對粵劇的喜愛。



活動其他亮點：

- 年貨市場：這是春節期間新加坡最大的市場，提供許多節日食品、傳統食品和裝飾品。

- 牛車水許願樹：遊客將願望卡掛在幸運榕樹上獲得美好祝福。活動所有收入將捐助給牛車水貧困老人活動中心。

- 新春晚會：有節日歌曲，文化音樂和舞蹈表演（包括最受歡迎的舞獅表演）。

- 千人團圓宴：一年一度的社區活動，聚集了來自貧困家庭和貧困老人的居民，他們將團聚品嚐粵菜美食。

- 牛車水農曆新年除夕夜派對：眾多本土名人參加，將在新年令人興奮的煙花表演中達到高潮。

- 亞洲最大的街頭表演和彩車遊行“牛車水2020妝藝夜間嘉年華”：將在牛車水春節慶祝活動結束時高調亮相。



過往的節日照片下載鏈接

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了解更多，公眾可以致電+65 6222 3597或電郵 info@chinatownfestivals.sg 垂詢。



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牛車水-金聲公民諮詢委員會規劃，領導和協調牛車水-金聲選區的社區活動。它向政府傳達居民的需求和問題，使居民了解政府的行動和政策。它還籌集資金，為有需要的人提供福利援助，助學金和獎學金，以資助學生和其他社區項目。



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