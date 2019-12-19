Monday, 16 December 2019, 20:34 HKT/SGT Share: 寶龍商業管理控股有限公司全球發售

香港, 2019年12月16日 - (亞太商訊) - 寶龍商業管理控股有限公司（「公司」，連同其附屬公司，「集團」；股份代號：9909），今日宣佈其全球發售之股份（「全球發售」）於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市計劃。



全球發售摘要

- 全球發售下發售股份數目：150,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）

- 香港發售股份數目：15,000,000股股份（可予重新分配）

- 國際發售股份數目：135,000,000股股份（包括優先發售項下14,369,156股預留股份）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）

- 發售價： 每股發售股份不超過10.00港元，預期不低於7.50港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項將予退還）

- 香港公開發售將於2019年12月16日（星期一）上午九時正至2019年12月19日（星期四）中午十二時正（網上白表eIPO申請於2019年12月19日（星期四）中午十一時三十分）結束

- 預期股份於2019年12月30日（星期一）上午九時正於香港聯交所開始買賣

- 股份代號：9909

- 公司股份將以每手500股為單位進行買賣

- 農銀國際融資有限公司為獨家保薦人和獨家全球協調人

- 農銀國際融資有限公司、興證國際融資有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、克而瑞證券有限公司、中泰國際證券有限公司及招銀國際融資有限公司為聯席賬簿管理人



全球發售的發售股份數目共150,000,000股（視乎超額配股權行使與否而定）。公司按發售價初步提呈發售15,000,000 股發售股份（相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份總數10%）供香港公眾人士認購。國際發售包括初步提呈發售的135,000,000股發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），相當於初步可供認購的發售股份90%。



香港公開發售將於2019年12月16日（星期一）上午九時正至2019年12月19日（星期四）中午十二時正（網上白表eIPO申請於2019年12月19日（星期四）中午十一時三十分）結束。預期股份於2019年12月30日（星期一）上午九時正於香港聯交所開始買賣。公司的股份將以每手500股股份買賣，股份代號為9909。



根據超額配股權，國際包銷商有權（由獨家全球協調人（代表國際包銷商）行使）可於上市日期至遞交香港公開發售申請截止日期後30日內隨時要求公司按與國際發售項下每股發售股份相同的價格額外發行及配發最多22,500,000股發售股份（相當於初步提呈發售股份的15%）以補足國際發售的超額分配（如有）。



假設超額配股權未獲行使及發售價為每股發售股份8.75港元（即招股章程所述發售價範圍的中位數），公司估計公司將收取的全球發售所得款項淨額約為1,223.5百萬港元（經扣除公司就全球發售支付的包銷費用及佣金以及估計開支）。假設發售價定為每股發售股份8.75港元（即指示性發售價範圍的中位數），公司擬按下列用途使用全球發售所得款項淨額：



- 約50%或611.8百萬港元將用於戰略收購及投資於其他中小型商業運營服務供應商，以擴大集團的商業運營服務業務及擴充集團的商業運營服務組合；

- 約25%或305.9 百萬港元將用於升級資訊技術系統數字化及智能運營及管理，旨在優化消費者體驗、改善集團向租戶提供的服務質量及提升集團的運營效率；

- 約10%或122.4百萬港元將用於若干租戶及供应商的股權投資，旨在與其建立緊密戰略合作；

- 約5%或61.2百萬港元將用於根據輕資產業務模式翻新由獨立第三方開發或擁有的零售商業物業；

- 約10%或122.4 百萬港元將用於一般業務用途及用作營運資金。



農銀國際融資有限公司為獨家保薦人和獨家全球協調人。



農銀國際融資有限公司、興證國際融資有限公司、國泰君安證券（香港）有限公司、克而瑞證券有限公司、中泰國際證券有限公司及招銀國際融資有限公司為聯席賬簿管理人。





Dec 16, 2019, 20:34 HKT/SGT

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