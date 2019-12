Monday, 16 December 2019, 17:46 HKT/SGT Share: 德視佳(1846.HK)重慶診所動工 正式進軍中國西南市場

香港, 2019年12月16日 - (亞太商訊) - 德視佳國際眼科有限公司(「德視佳」或「公司」,股份代號:1846)於中国重慶舉行德視佳重慶診所開工儀式。該診所為德視佳在中國開設的第7間診所,標誌公司正式進軍中國西南地區,將高質量的視力矯正服務帶往此區域。資料顯示,德視佳重慶診所預計投入人民幣3至4千萬元,德視佳與重慶合作方將以合資形式各自出資60%及30%(其它機構投資人出資10%)。該診所計劃於明年第三季度投入運營。



德視佳重慶診所開工儀式現場



德視佳始創於1993年,總部位於德國漢堡,是歐洲視力矯正行業的專業眼科服務提供商,亦是行業領先品牌,曾獲得多項眼科行業大獎。德視佳由德國知名眼科醫生管理及運營,在德國、丹麥及中國共開設了27家診所和咨詢中心。據中銀國際報告顯示,德視佳於2018年獲多項手術桂冠,其中包含:全球最多的蔡司三焦晶體交換手術(老花眼治療手術),歐洲最多的後房型人工晶體(ICL,高度近視手術),以及德國最多的全飛秒鐳射手術(ReLEx SMILE,近視手術)。德視佳在德國及丹麥的高級晶體交換手術和屈光手術(不包括PRK/LASEK)方面為市場領先地位。2018年,德視佳在德國及丹麥的市場份額分別為13.2%和10.8%。



數據顯示,目前全球約14億近視人群,其中在中國佔過半數。至2020年,中國近視人群將高達7億。在中年及長者人群普遍存在未矯正的老視眼,40歲以上人群中未矯正的「老花」人數約3.71億人。另外,中國60-89歲的人群中,白內障發病率約為80%,90歲以上人群白內障發病率達90%以上。伴隨中國近視發病率日益增高,老年化趨勢愈發明顯,眼健康和視力矯正的需求日漸增大。



在歐洲,人們對屈光手術矯正視力的接受程度,無論從技術亦或市場層面都經已非常成熟,而在中國,視力矯正市場的滲透率仍有很大空間提升。弗若斯特沙利文統計顯示,2018年18-45歲近視人群中,德國每百萬人中有1424人接受全飛秒鐳射手術(ReLEx SMILE手術,近視手術),但在中國僅有669人,德國為中國2.1倍;接受後房型人工晶體(ICL,高度近視手術)人數更為中國4.3倍;接受蔡司三焦晶體交換治療老花的德國人數也是中國4.3倍。



自從2013年登陸中國,德視佳始終致力於為中國近視、散光、老花和白內障患者提供國際水準的德國屈光技術和原汁原味的德式眼科服務,幫助各類屈光患者重返清晰視界。據公司財報顯示,2018年中國區營收約為人民幣9400萬元,佔公司全球營收的28.2%,過去三年營收及毛利潤年復合增長率分別為85.1%及633.7%。



受益於中國龐大的客戶市場,以及公司在中國北、上、廣、深等一線城市已經建立的品牌基礎和良好口碑,進一步深入中國快速發展的超二線及二線城市市場是德視佳的發展必然,德視佳計劃於每年新增1-2間診所的速度,策略性佈局中國有潛力的二線城市,加速增長。



德視佳創始人、董事會主席及行政總裁約金森博士表示,重慶是西南重鎮,也是中國人口第一大城市。德視佳非常榮幸與重慶當地的合作夥伴攜手建立德視佳在西南地區的首家旗艦診所。



德視佳重慶診所相關負責人陳麗璇女士表示,她與德視佳的合作緣於其母親在2017年時於德視佳上海診所接受了三焦點人工晶體植入手術。德視佳專業嚴謹的服務以及令人驚喜的術後效果,使陳女士決定,充分利用其在重慶服務業和地產開發行業的豐富資金及人脈資源,將德視佳優質的德國品牌介紹給家鄉,造福於更多山城百姓。



德視佳重慶診所是德視佳成功在香港聯合交易所主機板上市後的第一家旗艦診所。它代表德視佳落地中國的戰略決心,也寄託了德視佳對西南地區市場持續發展的堅定信心。伴隨重慶診所的開工建設,德視佳將以「德國醫生、德國品質」的獨特優勢為重慶「兩江四岸」的患者提供高質量的「摘鏡」服務,努力提升西南地區居民的眼健康水平和生活品質。







Dec 16, 2019

