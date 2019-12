Monday, 16 December 2019, 15:15 HKT/SGT Share:

來源 三盛控股(集團)有限公司 三盛控股召開股東特別大會 首輪資產注入宣告完成 積極擴充土地儲備 提供盈利增長新動能

香港, 2019年12月16日 - (亞太商訊) - 三盛集團旗下經營物業開發和銷售以及物業投資的海外上市平台—三盛控股(集團)有限公司(「三盛控股」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」;股票代號:2183.HK)欣然宣佈,於2019年12月13日召開的股東特別大會上,股東以92%贊成高票通過有關三盛控股以2.31億港元代價收購福建盛創、福州宏盛、福建天壬及漳州德友盛等地產項目之動議。此輪收購交易完成後,將意味著三盛集團對三盛控股的首輪資產注入宣告完成,三盛控股的土地儲備和可售項目資源將進一步增加,運營績效、資產規模和盈利能力方面亦可隨之顯著提升。



此次股東特別大會于香港順利召開,左起三盛控股非執行董事許劍文、獨立非執行董事潘德祥、行政總裁兼執行董事程璿、董事會主席兼執行董事林榮濱、非執行董事肖眾、獨立非執行董事鐘彬等董事會成員出席本次大會。



根據動議,三盛控股之直接全資附屬公司全耀控股有限公司,與賣方控股股東Mega Regal于2019年9月27日訂立有條件收購銷售股份之協議,代價為2.31億港元,將以於協議完成日期透過按發行價每股代價股份10.5港元發行及配發2,200萬股代價股份的方式支付,相當於三盛控股於2019年9月27日之已發行股本約5.2%,及於完成後經發行代價股份擴大的已發行股本約5.0%。發行價相當於2019年9月27日收市價每股10.60港元折讓約0.9%。



根據協議,賣方Mega Regal完成重組後,三盛控股將通過間接全資附屬公司持有包括福建盛創、福州宏盛、福建天壬及漳州德友盛在內,主要從事物業開發及目前於中國福建省從事若干住宅/商業項目之建築及開發的項目公司。



重組完成後,三盛控股擁有控股股東旗下位於中國福建省的多處物業資產。經過福建盛創、福州宏盛、福建天壬以及漳州德友盛的地產項目注入,一方面,三盛控股的土地儲備呈現可觀增長,可售土地儲備占地面積增加逾43萬平方米,可售建築面積過百萬平米,豐厚的項目體量將為三盛控股的業績增長帶來廣闊空間,同時亦利於集團持續深耕「海峽西岸經濟區」、 「長三角經濟區」及「環渤海經濟區」等具備較強經濟活力城市的戰略佈局;另一方面,住宅與商業物業齊頭並進,多元化業態預計將成為可觀的收入增長點,亦可推動集團品牌影響力進一步提升。



三盛控股積極踐行「積極物色地段優越、適合作物業發展及投資的土地,以增加土地儲備,推動集團進一步發展」之策略,已透過收購及土地競標於中國不同城市購入土地。於2019年6月30日,集團共有15個開發中及持作未來開發的物業發展項目,土地儲備總占地面積超過796,554平方米。此外,集團於2019年上半年預售位於福建省的3個物業項目,所有項目均錄得理想銷售成績。隨著收購項目的注入,預料公司的整體銷售額將在不久將來進一步提升。



三盛控股表示,董事會對福建省物業市場的持續發展充滿信心,公司將繼續尋求物業開發的新機遇,尤其是在中國內地市場開展住宅物業的開發。董事會認為,收購事項為補充公司於福建省的土地儲備的良機,該事項符合集團策略,條款公平合理,符合股東之整體利益。此次首輪資產注入將進一步擴充三盛控股的土地儲備,優化業務結構,拓展項目佈局,提高公司收益。未來,公司將繼續堅持貫徹「精準投資、精幹團隊、精緻產品」的「三精」發展戰略,以推動公司實現運營績效穩健、盈利能力突出兩方面目標,為廣大股東帶來理想回報。



關於三盛控股(集團)有限公司

三盛控股(2183.HK)於2017年4月正式成為三盛集團房地產業務的海外上市平台及品牌展示視窗,主營物業開發和銷售以及物業投資業務。在“中國房地產百強"的三盛集團雄厚的支持下,三盛控股積極落實業務重整,推動項目落地發展,目前持有的項目遍佈中國12個城市,包括福州、漳州、甯德、平潭、溫州、無錫、南通、哈爾濱、瀋陽、濟南、青島及香港,更榮獲「2018中國大陸在港上市房地產公司投資價值TOP10」、「2018中國上市房企成長發展能力十強」等殊榮。



三盛集團始創於1988年,從實業起步,地產開發佈局35多個城市、擁有90多個開發項目,近年來控股、參股多家教育、先進製造業、養老、健康、大資料等公司,成為一家擁有三盛地產、三盛教育、三盛健康、三盛科技四大業務板塊的大型產業投資集團。



