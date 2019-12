Monday, 16 December 2019, 12:17 HKT/SGT Share: 中集車輛戰略佈局新興冷鏈物流 中金預期市場空間逾400億 公司價值有望騰飛

香港, 2019年12月16日 - (亞太商訊) - 隨著更多支持製造業發展的重磅政策出爐,如近月央行、銀保監會等多部門密集部署多項政策,引導金融業加大對製造業的支持力度。種種跡象顯示,政策一定程度上利好製造行業的整體盈利能力,而製造業的知名港股亦成為資金默默追捧的對象,其中上市以來一直備受關注的中集車輛(1839.HK),較大市迎來更早的穀底反彈行情之餘,並持續跑贏大市,到底中集車輛有哪些中長線亮點能夠持續吸引投資者?



中集車輛在中國製造的冷藏半掛車



行業成長動力澎湃 尤其是新興冷鏈物流行業的高速增長



說到半掛車行業的細分領域,不得不提冷鏈物流行業的成長風口。從2014年起,中國冷鏈行業迎來快速發展期,據中國冷鏈物流發展報告(2019)的資料,中國冷鏈物流總額的增速分別由2014年的19%增長,提升到2018年20.3%增速,而冷鏈物流帶來的流通服務以及相關裝備年增長更超過30%。隨著中國經濟水準、城鎮化率的提升及一系列促進消費升級、擴大內需市場的政策實施,預期未來中國冷鏈物流總額將進一步提升。



該報告還指出,2018年冷鏈物流總額僅占社會物流總額的1.7%,仍屬初步階段,與發達國家存在較大差距。而隨著冷鏈物流逐漸向倉配一體化以及物流自動化的趨勢發展,為冷車需求者提供冷車及核心部件的研發與生產廠商帶來了新增的巨大商機。



中金公司上周(12日)的研報亦指出,中國目前冷藏半掛車的保有量約5.3萬輛,預期中國遠期冷藏半掛車保有量有望達100萬輛量級,市場空間有望達400億元左右(不含牽引車)。該報告指出,行業龍頭中集車輛2018 年在國內的市占率為 9%,其產品在輕量化、保溫能力、耐久性及訂單反應速度等方面均具備一定優勢,而隨著行業規範化程度不斷提升,產品標準化程度增強,行業龍頭中集車輛規模優勢與產品力優勢有望帶動其市占率不斷提升。該行認為,隨著國內冷藏貨車銷售結構向冷藏半掛車偏移,中集車輛冷藏車產品ASP將總體處於上升通道,有望與下游需求增長共同作用,帶動相關業務進入價量雙升週期。



據弗若斯特沙利文的資料,北美冷藏半掛車的2017年整體銷量達44200輛,預計至2022年會增至 54600輛,而中集車輛於美國規劃的新組裝廠的產能有望支持公司於北美市場實現冷藏半掛車市占率的翻一番;至於歐洲市場方面,預期冷藏半掛車的整體銷量將由2017年的31500輛增長至2022年的40100輛,中集車輛上市前未有在歐洲生產或銷售冷藏半掛車,此意味著隨著產能擴張計畫推進及落實、冷藏車的生產以及交付能力大大增強後,憑藉中集車輛“全球運營、地方智慧”戰略、智慧數位化製造生產方式及在工業4.0的實踐中累積的經驗等一系列綜合優勢,其冷藏半掛車在歐洲市場的銷量將有望快速成長。總括而言,中集車輛有望快速在中國及新興市場、以及北美和歐洲等成熟市場中打開新局面。



中集車輛從2008年開始在北美拓展冷藏車業務,產品基本面向國外市場。於2018年,中集車輛於北美地區的冷藏半掛車市場佔有率為7%。截止2019年上半年,北美冷藏半掛車銷量較同期增長67%,在北美冷藏半掛車市場佔有率持續攀升。隨著國內冷鏈行業的蓬勃發展,中集車輛冷鏈業務以及成熟的業務運營模式可以快速佔領市場。目前中集車輛冷鏈板塊旗下擁有山東中集(各類冷藏車)及青島中集(冷藏車)生產基地佈局,標準化與定制化是當前冷鏈裝備企業的發展兩大方向。



除此之外,中集車輛藉著公司全球龍頭及各大區域市場領先者的市場領先地位,有望繼續受惠於經濟轉型、產業升級、行業集中度逐步提升所推動的市場格局改變,成為“強者恒強”及“馬太效應”行業形勢下的最大受惠者之一。



大行持續關注,市場預期政策利好



除了上述中金的研報外,中金近期兩份行業報告都建議關注中集車輛,加上早前海通及招銀的個股首次覆蓋報告,種種跡象顯示中集車輛已逐漸走入機構投資者的視野,股價亦較恒指迎來更快的反彈行情。中集車輛股價自9月27日起展開其反彈之旅,至今已由當日的低位累積回升超過38%,對比恒指10月上旬方才觸底,並至今累計反彈7.17%來說,顯然吸引了不少資金的青睞。



市場對公司基本面和政策預期均有持續改善的跡象。隨著國家第二代半掛車新標準的實施與中國政府加強懲治超限和超載的違法行為,為中集車輛發展提供新的動力。公司提出符合第二代國標的“掛車先鋒”產品,有助鞏固中國地區的市場份額,並進一步提升公司作為國內行業領導者的話語權和定價權。



至於市場今年持續關注的中美貿易談判進展情況及其對公司是否存在實質的影響,中美關係對中集車輛在北美業務的影響,可謂在公司的控制範圍。中集車輛於北美銷售三種車型,其中廂式半掛車完全在美國本地生產並組裝,冷藏半掛車有相當零部件採購於北美,即上述兩種車型受貿易摩擦的影響有限;唯骨架車型是在中國生產北美組裝,短期內受到一定程度衝擊,不過,公司上市後的擴產計畫亦包括北美地區,增加冷藏半掛車產能;公司近期公告指出,除保留在美國莫嫩新冷藏半掛車項目以及投資外,也將會在加拿大開設冷藏半掛車組裝廠,而且可以預期公司仍會根據最新貿易形勢調整骨架車的供應鏈,以便更好應對關稅所帶來的衝擊。故市場可預期中集車輛正發揮其主動力量以最大的努力來減低美國關稅調整所帶來的負面影響。既然不明朗因素逐步解除,市場自然回歸股份的投資價值上。



投資概念獨特 低估值高息回報兼備



中集車輛是港股市場中為數不多的智慧製造與高端製造業代表,更是細分領域的全球龍頭,在行業中佔據主導位置和領先地位。作為一家投資概念獨特的先進製造業公司,中集車輛目前對投資者而言,勝在“低估值和高分紅回報”。



上市前,公司已推行高派息比例的政策,過去三年的分紅比例在20-30%之間。上市之後,公司調整分紅比例至40-60%之間,上半年中集車輛經營性現金流為8.55億人民幣,為集團持續實行高派息政策提供了資金儲備和支援,實現高分紅回報可期。



至於估值方面,對比其他港股中同屬高端製造的股份,如濰柴動力的市盈率(PE)10.45倍、中國重汽的PE 8.12倍等,中集車輛僅得6.94倍PE而言,相對被低估。而隨著市場對中集車輛的業務有更多的深入瞭解,公司估值有望進一步被釋放。



低調上市迎來新起點,業績和價值雙雙起飛



身為全球細分行業龍頭國企的中集車輛,從當初低調登陸香港資本市場,到如今公司逐漸得到市場的認可,價值逐漸被體現及挖掘,中集車輛的業績和價值將有望雙雙起飛。總結來說,由於中集車輛確實身處行業發展的尖端,未來將受惠于行業集中度提升、產業全面升級、產品更新換代帶來的歷史性機遇;在政策影響及助力明朗化下,公司的低估值和高息分紅的投資亮點逐漸得到投資者認可及發現;中集車輛作為港股市場中具獨特投資價值及稀缺的標的,相信將會令其持續吸引到投資者的眼球。總括而言,中集車輛顯然已打開了估值回歸的大門,各個基本面經已齊備,建議投資者可持續關注。







