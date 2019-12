Monday, 16 December 2019, 08:37 HKT/SGT Share: 新經濟產業GDP貢獻度擴大 人瑞人才料成基金愛股

香港, 2019年12月16日 - (亞太商訊) - 中美貿易談判的首階段協議預期於短期內可以達成,令市場對未來中國大陸經濟增長的擔憂稍稍鬆一口氣。隨著進出口貿易總額預期回升、新經濟產業繼續成為中國GDP增長的主要動力,將為未來中國人力資源服務市場創造新的增長動力。



據中國大陸權威財經媒體《經濟參考報》指出,內需消費對中國GDP增長的貢獻度將有望迎來改革開放以來的第四度高峰,再次達到70%以上。而這次與之前三次不同的是,內需消費是在以科技驅動的新經濟、新常態、新模式下實現高速發展。亦因此,對人力資源的需求和過去的傳統模式截然不同。



因應新經濟特有的人力資源需求及僱用模式,中國靈活用工服務市場日漸成為了整體人力資源市場的主要發展動力。根據灼識諮詢的報告,中國靈活用工服務市場規模於2014年至2018年間的複合年均增長率為26.4%,預期直至2023年將按24.5%的複合年均增長率進一步擴大至1,771億元,這較整體人力資源服務外包市場的同期複合年均增長率19.0%為高。再者,中國靈活用工服務市場正處於起步階段,目前的市場滲透率不足1%,但在歐、美、日等國家的市場滲透率則已分別達到3%、10%及4%。因此,預期未來靈活用工服務外包市場的增長動力不僅來自於新經濟行業自身的顯著增長,亦會來自於傳統行業對靈活用工聘用模式的認同度提升而產生的巨大商機。



自主研發O2O招聘平台變現能力強

中國最大的靈活用工服務市場龍頭企業 - 人瑞人才 (6919. HK) 已於上周五正式登陸香港聯交所主板。憑著其強大的綜合實力、擁有唯一自主開發的O2O招聘平台和全面覆蓋職位聘用流程的生態系統,以及與眾多客戶於過去三年多以來保持100%續約率的高度市場認同,人瑞人才於2016至2018年間的收入及純利均實現了超過100%的複合年均增長率。



在純利方面,特別值得注意的是,人瑞人才和一般新經濟公司類似,有不少的風投基金以可轉債和優先股的形式在上市前入股,所以在歷史財務數據因會計準則而產生複合金融工具的公平值虧損。撇除複合金融工具的公允值虧損和上市費用,公司的調整後純利由2017年的987萬人民幣(下同)大幅增長約6倍到2018年的6,769萬,2019年上半年更達到5,848 萬,增幅達1.7倍,遠勝目前已上市的同業。 而在公司上市後,原優先股會換成普通股,將不再有複合金融工具公平值的會計處理影響。



除此之外,受惠於人瑞人才對科技研發投入的持續,令其有效控制行政成本,並不斷優化人均生產效益。於過去三年以來,人瑞人才的行政費用佔總收入的比率正持續下降,其中員工總數於過去三年一直保持約600多人之內。隨著業務不斷擴張,科技驅動大規模招聘的高效益效應將可進一步提升,這對業務毛利率及純利率未來保持穩中有升的趨勢提供良好動力。



新經濟龍頭企業的HR管家

綜合上述靈活用工市場的良好前景、卓越的招聘生態系統為企業的人力資源招聘流程帶來明顯的降本增效作用,加上中國人口老齡化及少青化持續,令中國人口紅利逐漸消失,就業與招聘出現失衡,將有利中國人力資源市場及人瑞人才的未來業務增長。現再加上宏觀進出口貿易的回暖預期,勢必推動未來內需消費規模持續擴大,從而為各行業的新經濟頭部企業的業務發展賦能。



人瑞人才正是以服務新經濟行業著稱,截止2019年6月30日,公司擁有新經濟客戶218家,其中絕大多數, 是行業中實力雄厚的獨角獸及新經濟頭部企業,根據此前公佈的招股書 ,2017年在中國164家獨角獸企業中,超過42%是人瑞人才的客戶, 而2016到2018年間,人瑞人才分別服務過28家、45家以及39家獨角獸企業。如騰訊(700.HK)、網易、字節跳動、摩拜、小紅書等均是人瑞人才的服務客戶。



因此,人瑞人才一直有「中國獨角獸及新經濟龍頭企業的HR管家」之稱號。基於中國新經濟公司的前景備受看好,加上人瑞人才的客戶均是實力相對雄厚的領先企業,它們未來業務的持續擴張,勢必拉動人瑞人才的靈活用工服務業務的增長動力。因此,人瑞人才這次上市集資深受機構投資者的歡迎,在國際配售上取得了近2倍的超額認購,而當中更不乏國際著名的大型長線基金大額入市,連同IPO前期的聯想、VMS及麥格理資本等著名基金,人瑞人才絕對有望成為基金愛股。







