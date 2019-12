Friday, 13 December 2019, 15:17 HKT/SGT Share: 禹洲地產(01628.HK)榮獲「2019中國上市房企運營能力獎」

香港, 2019年12月13日 - (亞太商訊) - 2019年12月12日,「高屋建瓴」房地產高峰論壇如期在深圳隆重舉行。禹洲地產(01628.HK)受邀參加頒獎典禮,憑藉著優秀的運營、組織和管理能力,禹洲地產(01628.HK)榮獲了「2019中國上市房企運營能力獎」,體現了市場對公司綜合能力的高度認可。







本次活動由國內領先的海外投資研究社交平台格隆滙主辦,評選覆蓋資本市場已上市的百余家優秀房地產及相關行業公司,「2019中國上市房企運營能力獎」除了根據企業過去多年所體現的運營能力進行綜合評比外,還從企業組織能力、戰略高度等各方面進行審慎的考量,再通過「專家評審團審議+大數據分析」的方式,甄選出年度表現最為突出的企業。



禹洲地產作為中國房地產前40強企業,自成立以來一直緊跟市場發展動向,把握城市發展時機,堅持「區域深耕,全國領先」的發展戰略,積極審慎地深耕長三角區域、環渤海區域、海西經濟區、華中區域、粵港澳大灣區及西南區域六大都市圈。在企業管理方面,快周轉模式見成效,在施工質量得到保障的前提下,項目從拿地到預售的時間縮短到了7個月,項目周轉速度大大提升。國際知名投行星展在近期發佈的報告中表示,禹洲地產的項目周轉率有著明顯的提高,看好禹洲地產未來的發展前景;著名券商海通證券近日指出,禹洲地產銷售節節破新高,提前完成2019年合約銷售目標,盈利能力不斷加強,看好禹洲地產未來發展,重申「優於大市」評級。多家知名投行及券商的一致看好也體現了公司高效的運營效率,企業實力與行業的地位穩步提升。評委會一致認為,在變化迅速的經濟形勢下,禹洲地產具備良好的運營能力,實現了企業內涵和外延高度的延展發揮,獲得此次獎項實至名歸。



禹洲地產一直備受市場認可,實力共鑒嘉獎不斷。本次公司榮獲該獎項,意味著在本次評選活動中公司運營能力遙遙領先,在大環境中公司的商業戰略與組織能力高度匹配,更是體現市場對公司人才戰略、組織體系、運營框架等各方面的高度肯定。不僅如此,禹洲地產優異的表現有目共睹,接連斬獲了「2019年度房地產上市公司十大成長潛力榜樣」、「2019年度『金瓴獎』——2019年度投資價值企業」以及「新中國成立七十週年中經城市發展影響力企業」等重量級獎項。



恰逢今年禹洲成立25週年里程碑,今年首十一月銷售業績亮眼奪目,人民幣672.25億元的合約銷售額早早鎖定全年業績目標,為備戰明年千億征途打下堅實的基礎。在追求規模效益的同時,禹洲地產也將一如既往秉承重視規模、平衡利潤和負債,提倡「三駕馬車」並舉的發展策略,致力為客戶提供優質服務,創造更大的價值回饋股東,不忘初心穩健睿行。







