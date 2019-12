Friday, 13 December 2019, 11:34 HKT/SGT Share: 中國汽車新零售牽手JD汽車,12.12打響汽車新零售第一炮

香港, 2019年12月13日 - (亞太商訊) - 12月3日,中國汽車新零售(00526-HK)宣佈聯手京東汽車推出“京東汽車-開利星空”品牌,合力進軍線上汽車銷售平臺業務。國內汽車新零售產業的領軍者與頭部電商強強聯合,這會擦出怎樣的花火呢?



















線上購物一般被消費者理解成小商品零售的絕佳管道。殊不知,隨著新零售與傳統銷售商的深度融合,汽車這樣的新“三大件”也開始從線上平臺引流。



京東汽車線上銷售的火熱與與國內車市的一抹寒涼形成鮮明對比。中國汽車新零售選擇此刻與京東汽車展開合作可謂占盡天時。因為雙十二不僅是中國的線上購物盛會,這年終時節也正是國內車市銷售的傳統旺季。此次合作對於中國汽車新零售來說,正如踏上乘風快船。



提前佈局線下資源,為新零售業務築基



羅馬並非一日築成。從中國汽車新零售近年大手筆的兼併收購歷程來看,該公司佈局國內進口汽車新零售業務的路線是執著和明確的。



2017年2月,通過收購Mega Convention全部股權正式進軍大陸汽車銷售市場;



2019年3月,再次簽訂協定擬收購天津濱海國際汽車城有限公司奠基數位口岸車城業務;



2019年9月,就擬收購北京滾雷電子商務簽訂諒解備忘錄,北京滾雷在主要海外國家擁有倉庫及物流設施;



2019年12月,與京東汽車強強聯手,推出“京東汽車—開利星空” 打造互聯網+實體汽車智慧賣場。



如今中國汽車新零售構建的海外供應商——海外倉儲物流——國內口岸車城——線上線下相結合的新零售平臺的業務框架已經基本成型,較國內同業已獲得先行優勢。



中國汽車新零售的核心優勢



2017年商務部印發的《汽車銷售管理辦法並實施》將國內汽車行業的單一的4S店銷售模式打破。實際上4S店的銷售模式被詬病已久,傳統的產銷模式令廠商、經銷商要承受巨大的庫存壓力,這可能會進一步導致資金壓力。



據中汽協資料顯示,今年1至11月,全國汽車累計銷量為2311萬輛,同比下降9.1% 。在目前中國車市的負增長時代,高庫存和現金壓力可能成為車企和零售商“不能承受的生命之重”。



在大環境的轉變之下,以智慧賣場為標誌的汽車新零售成為汽車流通領域的發展突破口,其核心是產銷關係的變革,“以銷定產”代替傳統的汽車銷售模式,走向時代前臺。而傳統的4S店將專注于交車及售後的服務領域。



以中國汽車新零售的業務為例,通過與國內頭部電商聯手,打造互聯網+實體汽車智慧賣場。目前,中國汽車新零售已覆蓋40家主流車企品牌的多達240款熱銷車型。多品牌及海量車型的展示,配合銷售以及線上全產業鏈配套服務,借助大資料分析不斷優化銷售流程,可獲得持久的行業領先競爭力。而“以銷定產”的模式不僅降低了經營成本,也提高了公司的現金周轉率。



中國汽車新零售可以與京東汽車這樣的實力盟友聯手共拓汽車新零售業務,這離不開線下資源的早期佈局。如今獲得線上、線下雙翼支援的中國汽車新零售商如剛蛻變的蝴蝶,只需奮力振翅,便可迎風飛翔。



主營推動業績改善,毛利逆市上揚



2019年,中國汽車行業步入寒冬。根據中汽協的資料,截止9月30日止六個月,2019年中國汽車銷量累計實現1198.6萬輛,較去年銷售1326.6萬輛,同比下降9.7%。對比同期的中國汽車新零售中期財報,公司實現收入17.7億元(單位:人民幣,下同),同比雖有小幅回落,但表現遠優於行業。即使在這樣的行業逆流中,公司的毛利依然實現11.8%的增長至2.69億元。這致使公司的歸屬權益股東利潤同比持平,至1.02億元。這樣的穩定的盈利表現在2019年中國車市整體不佳的背景下,成為為數不多的行業佼佼者。



中國汽車新零售在成本控制方面亦取得進步。截止9月30日止六個月,2019年公司銷售成本為14.97億元,同比下降12.3%。公司的銷售成本率也由去年同期的87.6%下降至84.8%,同比下降2.8個百分點。這推升了公司的毛利率由去年同期的12.4%提升至15.2%,增長2.8個百分點。



從行業上來看,也並非全無利好。財華社統計我國海關總署的資料發現,2019年1至10月,進口汽車(包括整套散件)累計84萬輛,同比下降12.5%;進口汽車(包括整套散件)金額386.4億美元,同比下降9.7%。銷售額降速低於銷售量降速,這意味著進口汽車的平均單價在提高。



結語:



《金融時報》近日報導,全球最大汽車零部件供應商之一法裡奧CEO認為中國車市已經觸底,並且已經開始回升。這對於在車市寒冬中提前佈局,完成線上與線下新零售佈局的中國汽車新零售來說,或許將在車市回暖中振翅高飛。



文\金博









