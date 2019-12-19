Thursday, 12 December 2019, 22:46 HKT/SGT Share:

來源 心动有限公司 心動有限公司於香港聯合交易所主板開始交易

香港, 2019年12月12日 - (亞太商訊) - 心動有限公司（「心動」或「集團」），在海外賺取大部分遊戲運營收入的五大中國遊戲運營商之一 ，今日於香港聯合交易所有限公司（「香港交易所」）主板開始交易股份，股份代號為2400。



心動執行董事兼董事會主席及首席執行官黃一孟先生（左）及執行董事兼總裁戴雲傑先生（右）於上市儀式中主持敲銅鑼儀式，標誌著心動正式於香港交易所主板上市。



心動執行董事兼董事會主席及首席執行官黃一孟先生致送插畫予香港交易所作紀念，畫中包括集團旗下多款遊戲角色形象及香港地標，突顯集團創意及強大遊戲發行運營能力。



集團主禮嘉賓及香港交易所代表一同慶祝集團上市。



心動執行董事兼董事會主席及首席執行官黃一孟先生表示：「心動自成立以來，秉持著『聚匠人心，動玩家情』的初心，致力研發及向世界推介優質遊戲，也打造出了中國最大的遊戲社區及平台TapTap 。在香港交易所主板上市對心動而言是一個很好的契機，為我們的業務提供強大的推動力。展望未來，我們將進一步加強遊戲組合，增加TapTap的活躍用戶群及用戶參與度，深化海外運營，升級信息基礎設施及技術，以及尋求戰略投資及收購。希望集團未來可以用優異的業績表現，回饋股東及投資者的大力支持和信任。」



心動一直維持高速增長，由2016年至2018年，收入及利潤分別以複合年增長率57.0%及288.5%飈升至人民幣1,887.1百萬元及人民幣352.7百萬元。心動亦運營中國領先的遊戲社區及平台TapTap2，與旗下網絡遊戲形成強大的協同效應。集團於全球100多個國家及地區發行遊戲。截至2019年5月31日止五個月，自海外市場產生的遊戲運營收入佔集團遊戲運營總收入的67.8%。集團擁有橫跨不同類型的多元化遊戲組合，截至2019年9月30日，集團運營42款網絡遊戲及12款付費遊戲。遊戲儲備包括預計將於2020年前發佈的11款網絡遊戲及7款付費遊戲。







Dec 12, 2019, 22:46 HKT/SGT

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