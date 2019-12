Friday, 13 December 2019, 08:00 HKT/SGT Share: 人瑞人才科技(6919)今天登陸港股 大型國際基金大手入市

香港, 2019年12月13日 - (亞太商訊) - 有中國獨角獸、新經濟龍頭公司策略HR管家之稱的人瑞人才科技(6919)以26.6港元定價,今天於港交所主板上市,正式登陸港股市場。據了解,公司此次IPO的國際配售獲得適度超購,且不乏中外著名長綫基金列於首10位內,當中更包括罕有於新股市場投資的大型「股神級」國際基金。港股有云︰貨入強者手,未來有看頭。時近12月,一般大型基金都鮮有出手,以確保今年的投資利潤。所以,君不見阿里巴巴(9988)也要趕在11月底上市。



正因如此,可見大型基金對人瑞人才科技的未來發展充滿信心,料對公司未來股價走勢亦有正面作用,是中長綫投資之選。若大市波動,將是吸納機遇。



公司是次IPO已取得兩名在資本市場極具實力的基石投資者,包括馬來西亞富商、完美集團大股東古潤金旗下的金陽公司、以及晨曦投資(Anatole)合共認購2,850萬美元。連同公司IPO前期投資者如聯想、VMS、麥格里資本等,股東名單星光熠熠。



事實上,如果了解內地新經濟產業發展的情況,也會知道近年整個產業對中國GDP的貢獻度不斷擴大。中國信息通信研究院數據顯示,2018年中國數碼經濟規模達到31.3萬億元人民幣(下同),佔GDP比重達34.8%,對中國GDP增長的貢獻率更達約68%。隨著今年內地進出口貿易數據表現參差,內需、基建成為GDP增長主題,個別相關的新經濟產業對中國GDP增長貢獻度更是進一步提升。市場專家指,人瑞人才科技作為眾多中國獨角獸及新經濟行業龍頭公司的HR管家,亦將隨著這一眾新時代龍頭公司的高速成長而持續擴張業務,前景十分可觀。



中國靈活用工市場發展空間巨大

不少新經濟公司都以靈活用工為其主要的員工招聘模式,且近年有快速延伸擴展至其他領域的趨勢。一如過去20年來發達國家的人力資源市場的發展。目前,歐美日等成熟市場的靈活用工市場滲透率分別為3%、10%及4%,而中國市場不足1%,大有發展空間。市場專家已預期到2023年,中國的靈活用工市場滲透率或會超過日本,達到4%或以上。



隨著靈活用工市場規模的不斷擴張,作為靈活用工人力資源服務外包市場龍頭公司的人瑞人才科技絕對不愁生意。特別是中國正積極拓展第三產業,這些行業都需要大量招聘具彈性工作間的員工。再者,公司的客戶包括了眾多中國獨角獸、新經濟龍頭公司。據了解,除招股書顯示的騰訊(700)、字節跳動、小紅書、摩拜、去哪兒?等外,美團(3690)、京東亦是其靈活用工業務的客戶。



2016-2018年間,公司來自靈活用工服務的收入的複合年増長率達約119%,遠高於同業。期內,總收入的複合年增長率亦達約107%,反映公司的整體業務正急速擴張。今年上半年,公司經調整純利達5,850萬元,同比大升約170%。而值得注意的是,2018年上半年的利潤貢獻度僅約2018全年的三分之一,換言之,人瑞人才科技的2019年全年盈利或有望可達到1.7億元或以上。之前,市場就給予公司2020年現價預測市盈率為13倍,以高速增長的行業龍頭公司來看屬偏低。單是看日本的Recruit和A股的科銳國際,市盈率都超過30倍,便知道人瑞人才科技的估值非常便宜,長綫投資者都入市,未有持貨的不妨小注在上市後趁機吸納。



人力資源服務就是保就業,受中央祝福,而新經濟產業對GDP增長貢獻度擴大,與新經濟產業息息相關的人瑞人才科技絕對有望成為第二隻美團,成為基金愛股,此不可不察。







