來源 田中控股株式會社 田中貴金屬工業於印度設立新據點 - 因應汽車用觸媒和半導體、氫能源的市場需要

- 以印度為據點加強對中東和非洲地區的銷售業務

東京, 2019年12月16日 - (亞太商訊) - 田中控股株式會社(總公司:東京都千代田區、執行總裁:田苗 明)宣布田中貴金屬集團旗下負責製造事業的田中貴金屬工業株式會社(總公司:東京都千代田區、執行總裁:田苗 明)將在2019年12月23日(一)於印度孟買設立「田中貴金屬(印度)株式會社」,作為往印度、中東和非洲地區發展的新銷售戰略據點。



田中貴金屬(印度)株式會社所在的大樓外觀



迄今主要是由田中貴金屬(新加坡)株式會社進行包含印度在內中東和非洲地區的銷售業務。這次即將設立的當地子公司著眼於今後市場將不斷擴大的印度、中東和非洲市場,目標為擴展貴金屬工業製品的銷售通路,並強化更具戰略性的銷售業務。印度分公司設立所在地的孟買位居印度的地理中心,便於為散布於印度國內各地的顧客提供迅速且有彈性的支援服務;此外也具有往中東和非洲地區更加積極進行銷售業務的潛力。印度子公司的目標是在5年後(2024年)年營業額能達到30億日圓。



由於美中貿易戰和中國國內的工資上漲,目前的印度市場不斷有來自中國的製造業進駐,且印度政府於2019年9月20日宣布大幅減免企業所得税。此減税政策使有效稅率從35%降至25%,而2019年10月1日之後設立的製造企業其有効税率預計將達到15%的世界最低水平,因此印度國內製造業的生產需求可望更進一步增加。



此外關於汽車用觸媒,根據相當於歐洲「Euro 6」內容的「6期排放標準 (Bharat Stage VI,BS-VI)」,預計將從2020年4月開始實行廢氣排放相關法規。因此可預期汽車用貴金屬觸媒化合物等廢氣淨化所需的貴金屬在穩定供應上的需要將逐漸增加,而向印度市場穩定出口貴金屬材料便是身為全球性貴金屬專門製造商的田中貴金屬的任務。



另一方面,在能源領域,印度長期以來嚴重依賴以石油為主的化石燃料,隨著近年來環保意識抬頭,從全球的趨勢出發,也逐漸開始關注轉換至或同時使用清潔能源的技術。本公司在國際市場上佔有一席之地的燃料電池用觸媒等各種因應環保措施的貴金屬製品預期將在印度社會得到廣泛的應用,實現運用氫能源和可再生能源等能源的次世代能源社會。



不僅如此,過去在局限於中國等地的半導體市場,繼2012年的「國家電子產業政策(NPE2012)」後,頒布了「2019年版國家電子產業政策(NPE2019)」,作為使印度成為世界電子設備系統的設計製造(ESDM)中心的基本方針。印度政府宣布將在2025年之前使電子設備設計製造領域的整體價值鏈達到營業額4,000億美元的新目標,預計今後半導體製造所需的貴金屬製品需求將持續增加。



此外,我們的子公司也期望在將來與鄰近的企業以反、大學等研究機構進行合作研究。



概要

公司名稱:田中貴金屬(印度)株式會社

TANAKA KIKINZOKU (INDIA) Private Limited

代表:兼任董事 佐藤恒夫、專任董事 伊藤裕

所在地:AccessWork, Level 4, C Wing, Delphi, Hiranandani Business Park, Orchard Avenue, Powai, Mumbai, Maharashtra 400076, India

設立:2019年12月23日

員工人數:5名(日本人常駐1名、當地職員4名)

營業內容:田中貴金屬集團貴金屬工業製品的銷售

資本額:40百萬盧比(約65百萬日圓)

股東:田中貴金屬工業株式會社 (99.9%)



田中控股株式會社(統籌田中貴金屬集團之控股公司)

總公司:東京都千代田區丸之内2-7-3 東京大樓22F

代表:執行總裁 田苗 明

創業:1885年

設立:1918 年※

資本額:5億日圓

集團連結員工數:5,123名(2018年度)

集團連結營業額:9,252億5,900萬日圓(2018年度)

集團之主要事業內容:作為田中貴金屬集團中心的持股公司,從事戰略性且效率性的集團營運及集團各企業的經營指導

網址:https://www.tanaka.co.jp

※2010年4月1日起改為「將田中控股株式會社視為控股公司」之體制。



田中貴金屬工業株式會社

總公司:東京都千代田區丸之内2-7-3 東京大樓22F

代表:執行總裁 田苗 明

創業:1885年

設立:1918年

資本額:5億日圓

員工數:2,332名(包含海外子公司)(2019年3月31日)

營業額:7,658億6,942萬3,000日圓(2018年度)

營業内容:製造、銷售、進口及出口貴金屬 (白金、金、銀及其他)和多各種產業用貴金屬產品

網址:https://tanaka-preciousmetals.com



關於田中貴金屬集團

田中貴金屬集團自1885年(明治18年)創業以來,營業範圍向來以貴金屬為中心,並以此展開廣泛活動。在日本國內,以最高水準的貴金屬交易量為傲的田中貴金屬集團,長年以來除了進行產業用貴金屬產品的製造和販售外,也供應貴金屬寶石飾品和資產型的貴金屬商品。本集團以貴金屬專業團隊之姿,旗下的國內外各集團公司協調合作,使製造、販售與技術一體化,並供應相關產品與服務。此外,為了推動全球化,本集團於2016年將Metalor Technologies International SA納入集團子企業的一員。今後本集團也將持續以「貴金屬專家」為定位,透過業務發展來為寬裕豐富的生活貢獻一己之力。田中貴金屬集團核心5家公司如下所示 :

-- 田中控股株式會社,純粹控股公司

-- 田中貴金屬工業株式會社

-- 田中電子工業株式會社

-- 日本電鍍工程株式會社

-- 田中貴金屬珠寶株式會社



新聞稿: http://www.acnnewswire.com/clientreports/598/191216_CT.pdf



報導相關諮詢處

田中控股株式會社

https://tanaka-preciousmetals.com/en/inquiries-for-media/



